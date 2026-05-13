شوبير: هبوط النادي الإسماعيلي لأول مرة منذ 68 سنة شيء صعب ومؤسف

علق الإعلامي أحمد شوبير على هبوط النادي الإسماعيلي لأول مرة منذ 68 سنة، خاصة بعد خسارة الفريق من وادي دجلة بنتيجة 1-2، ليتذيل مجموعة الهبوط، برصيد 19 نقطة.

وقال شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ''هبوط النادي الإسماعيلي لأول مرة منذ من 68 سنة، شيء مؤسف وشيء صعب، الإسماعيلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي عريق، وأول فريق حقق بطولة إفريقيا من مصر، لكني مندهش من اللي بيحصل!، واحد يقولك إيه (مفاجأة إن الإسماعيلي هبط)، مفاجأة إيه، ده هابط بقاله عشر ماتشات، والقصة واضحة جدًا".

وأضاف: "ده كان مريض وميت إكلينيكا ومحطوط على جهاز التنفس الصناعي، والقصة كلها كانت مسألة وقت، وأنا من سنة 2020 بحذر وبقول الكارثة جايه جايه''.

وفي سياق متصل، سبق أن أثار الناقد الرياضي خالد طلعت، جدلًا واسعًا بتصريح لافت؛ بعد هبوط نادي الإسماعيلي رسميًا إلى دوري المحترفين، حول تاريخ مواجهات الدراويش أمام الأهلي المصري خلال السنوات الأخيرة.

وقال خالد طلعت، عبر حسابه على “فيسبوك”: “صدق أو لا تصدق.. الإسماعيلي لم يحقق أي فوز على الأهلي منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك”، مشيرًا إلى أن آخر انتصار للدراويش يعود إلى 21 نوفمبر 2010، حين فاز الإسماعيلي بنتيجة 3-1، وذلك قبل أحداث يناير 2011 بشهرين تقريبًا.

وأضاف أن هذه الفترة الممتدة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، بلغت نحو 15 عامًا ونصف العام، أي ما يقارب 5650 يومًا دون فوز للإسماعيلي على الأهلي، مؤكدًا أنها قد تمتد إلى ما يقرب من 6000 يوم بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين.

وأوضح أن المواجهات بين الفريقين خلال هذه الفترة بلغت 25 مباراة، حقق خلالها الأهلي الفوز في 17 مباراة، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل، دون أن يتمكن الإسماعيلي من تحقيق أي انتصار، مسجلًا 9 أهداف فقط مقابل 38 هدفًا لصالح الأهلي.