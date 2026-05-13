بعد هبوطه رسميا.. مقترح جديد من خالد جلال لإنقاذ الإسماعيلي

نشر الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع “فيسبوك” مقترحًا منسوبًا إلى مدرب الإسماعيلي خالد جلال بشأن الشكل المقترح للدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على نظام المسابقة.

ويقترح النظام الجديد إقامة الدوري بمشاركة 24 فريقًا في مجموعة واحدة، مع اعتبار الموسم الحالي موسمًا استثنائيًا يتم خلاله إلغاء الهبوط، بهدف منح الأندية فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها الفنية والإدارية.

وبحسب المقترح، يتم تقليل الفارق في عدد المباريات مقارنة بالموسم الحالي، بحيث لا تتجاوز الزيادة 3 مباريات خلال منافسات الدور الأول.

وبعد انتهاء الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 10 فرق تنافس على لقب الدوري، وتخوض 3 مباريات إضافية، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا تتصارع لتجنب الهبوط، وتخوض مباراة إضافية واحدة لكل فريق.

كما ينص المقترح على هبوط 6 فرق في نهاية الموسم، مقابل صعود فريقين من دوري المحترفين، ليصبح عدد أندية الدوري في الموسم التالي 20 فريقًا، في إطار خطة لإعادة هيكلة المسابقة بشكل تدريجي.