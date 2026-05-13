بعد حسم اللقب.. برشلونة يحلّ ضيفا على ديبورتيفو ألافيس

يحلّ برشلونة ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس في ملعب “مينديزوروتزا” وذلك في أول ظهور له بعد التتويج بلقب الليغا التاسع والعشرين.

وتدخل كتيبة هانزي فليك المواجهة واضعة نصب عينيها إنهاء الموسم بتحقيق 100 نقطة.

ولتحقيق هذا الهدف تنتظر الفريق الكتالوني بعد هذه المواجهة مباراتان أمام ريال بيتيس في "سبوتيفاي كامب نو" وفالنسيا في "ميستايا".

في المقابل، يدخل لاعبو المدرب كيكي سانشيث فلوريس اللقاء بشعار النجاة، إذ يحتل ألافيس المركز قبل الأخير برصيد سبعة وثلاثين نقطة.

وحسم العملاق الكتالوني تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، وذلك بعد فوزه على غريمه اللدود ريال مدريد الأحد 2-0 في "كامب نو".