مبابي يتغنى بـ رونالدو: كان قدوتي وأصبح صديقي

أشاد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن أسطورة النادي الملكي لعب دورًا مهمًا في مساعدته على التأقلم خلال موسمه الأول داخل الفريق الإسباني.

وكان مبابي قد انضم إلى ريال مدريد خلال صيف 2024 في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وسط توقعات كبيرة بقيادته للفريق لتحقيق البطولات.

ورغم عدم نجاح ريال مدريد في حصد الألقاب خلال فترة وجود النجم الفرنسي حتى الآن، فإن مبابي تمكن من تسجيل العديد من الأهداف بقميص الفريق الملكي.

مبابي: رونالدو أصبح صديقًا لي

وقال مبابي في تصريحات صحفية، إن كريستيانو رونالدو يُعد مثله الأعلى في كرة القدم، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما أصبحت قوية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "من الرائع أن يتحول الشخص الذي كنت أعتبره قدوتي في طفولتي إلى صديق لي الآن، لقد تحدثنا كثيرًا، وساعدني بشكل كبير خلال عامي الأول في مدريد لأنه يعرف النادي جيدًا بعدما عاش سنوات طويلة هناك".

وتابع النجم الفرنسي: "لدينا علاقة رائعة وأنا سعيد للغاية بها".

ويأتي ذلك في وقت يتعرض فيه مبابي لانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه مع ريال مدريد، بالتزامن مع سفره إلى إيطاليا لقضاء عطلة خاصة.