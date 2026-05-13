أحمد حسن يكشف كواليس داخل الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن قرار داخل نادي الزمالك يقضي بإبعاد اللاعبين عن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل خلال الفترة الحالية، إلى جانب تقليل التعامل الإعلامي، وذلك قبل مواجهة اتحاد العاصمة.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك:"معتمد جمال يُبعد لاعبي الزمالك عن السوشيال ميديا بشكل كامل والإعلام للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل لقاء اتحاد العاصمة".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.