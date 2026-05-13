دعوة خاصة من الزمالك لـ أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وكتب سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك:"أيمن الرمادي: تلقيت دعوة من مجلس إدارة نادي الزمالك لحضور مباراة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية يوم السبت".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.