سكك حديد مصر تُسيّر رحلة جديدة لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 بتشغيل القطار المخصوص رقم (1940) لنقل مئات الأسر السودانية من محطة مصر برمسيس إلى محافظة أسوان، ضمن مشروع “العودة الطوعية”، تمهيدًا لعودتهم إلى دولة السودان الشقيقة.

جاء ذلك انطلاقاً من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الأشقاء في مصر والسودان، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بمحافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم، على أن يعود صباح غدٍ الخميس من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباحًا برقم (1945)، لخدمة جمهور الركاب.

وحرصت الهيئة على توفير جميع الترتيبات اللوجستية والخدمية اللازمة للرحلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والسلامة للأشقاء السودانيين العائدين لوطنهم بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك ، بما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني.