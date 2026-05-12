السكة الحديد تعدل ميعاد القطار المخصوص 1930 مكيف ( القاهرة / أسوان ) يوم 21 مايو

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والاستجابة لمطالبهم تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك ، تعلن الهيئة عن تعديل جدول تشغيل القطار المخصوص رقم 1930 مكيف ( القاهرة / اسوان ) يوم 21 / 5 / 2026 ليقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 بدلاً من الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 10:50.

وقالت الهيئة فيما يقوم القطار نفسه يوم 23 / 5 / 2026 من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 06:15 طبقا للتوقيت المعلن مسبقا وكالجداول المرفقة.

وتهيب الهيئة بالسادة الركاب القائمين بالحجز على متن الرحلة مراعاة تلك التعديلات .