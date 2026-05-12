وزارة النقل تكشف صورًا جديدة لمشروع مترو الإسكندرية

كشفت وزارة النقل عن صور جديدة لمشروع مترو الإسكندرية، الذي يجري تنفيذه حاليًا ليُحدث نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن المشروع يمثل أحد أهم مشروعات النقل الحضاري الحديثة الجاري تنفيذها في مصر.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كيلومتر، منها 6.5 كيلومتر سطحية في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسار علوي بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير، وتشمل المرحلة 20 محطة بواقع 6 محطات سطحية و14 محطة علوية.

وقالت إن المشروع يشمل أيضًا توريد 21 قطارًا بإجمالي 189 عربة، يتم تصنيعها وإنتاجها داخل الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيريك”، في إطار توطين صناعة الوحدات المتحركة ودعم الصناعة المحلية.

تحقيق التشغيل الآمن للخط

وأكدت وزارة النقل أن المشروع سيسهم في تحقيق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، إلى جانب استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الركاب وعدد الرحلات اليومية، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات والتلوث البيئي والضوضاء عبر الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأضافت الوزارة أن المشروع سيحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال تقليل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية وجذب شريحة واسعة من المواطنين لاستخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.

وأوضحت أن المشروع سيرفع الطاقة الاستيعابية القصوى للركاب من 2850 راكبًا/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومترًا/ساعة إلى 100 كيلومتر/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع سيحقق تكاملًا مع عدد من وسائل النقل المختلفة، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة، بالإضافة إلى الربط المستقبلي مع خط القطار السريع الأول في محطة برج العرب وخط القطار السريع الرابع في محطة أبو قير الجديدة.

وذكرت الوزارة أن المراحل المستقبلية للمشروع تشمل المرحلة الثانية من الظاهرية حتى الكيلو 21 بطريق الإسكندرية/مطروح بطول 31 كيلومترًا و21 محطة، ثم المرحلة الثالثة التي تمتد حتى مطار برج العرب بطول 23 كيلومترًا و10 محطات، بما يعزز ربط المحافظة بالمناطق التنموية والخدمية المختلفة.

