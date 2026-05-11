وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا.. صور

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا بطول 250 متر وعرض ١٨ متر، والذي يشتمل على ساحة خلفية لتداول البضائع، والذي قامت بتنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري احدى شركات القابضة للطرق والكباري والاعمال البحرية التابعة لوزارة النقل، خلال جولته الموسعة لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بعدد من محافظات الصعيد وفي إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة النقل النهري وانشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وذلك بحضور اللواء/ مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والمهندس/ سمير سلامة مستشار الوزير للنقل النهري واللواء / مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري ، والمهندس / علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والاعمال البحرية واللواء / ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة ، وحيث سيساهم المشروع في خدمة مجمعات الصوامع بالمراشدة والترامسة ودندرة ونقل السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالإضافة إلى زيادة المنقول عن طريق نهر النيل وتحويله إلى مصدر اقتصادي يساهم في تنمية الاقتصاد القومى ، كما سيخدم المشروع المناطق الصناعية بالمحافظة مثل منطقتي قفط ، وهو، والأنشطة التجارية بها ، والمساهمة في فتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة المختلفة حيث يرتبط الميناء بشبكة الطرق البرية (طريق قنا – نجع حمادى ، طريق قنا – سفاجا) ويقترب من السكة الحديد بمسافة 900 متر ، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ، كما سيخدم الميناء الحركة السياحية بالمحافظة.

ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا الميناء

وخلال التشغيل التجريبي للميناء أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا الميناء الجديد لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع من خلال دراسة مد وصلة خط السكة الحديد الي داخل الميناء من خط القاهرة اسوان للسكك الحديدية والربط مع محطة دشنا القطار السريع من خلال الشاحنات التابعة للشركة نقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري لنقل البضائع من خلال القطار الكهربائي السريع الي ميناء سفاجا البحري وكذلك دراسة تسيير منظومة التاكسي النهري من الميناء لخدمة المقاصد السياحية بدندرة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص .

خاصة مع الإجراءات والاليات التي اتخذتها الوزارة والتي تكفل تحقيق انطلاقة قوية للنقل النهري لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل مثل (توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى - إنشاء مناطق وأفرع لهيئة النقل النهري بالمحافظات المطلة على نهر النيل وربطها اليكترونياً بالهيئة لتقديم خدمات التراخيص - انشاء شبكة من الموانئ النهرية - صيانة الأهوسة الحالية وتطويرها - تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي - تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهر (River Information Services) موجهاً الدعوة الى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية المتنوعة.