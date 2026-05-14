الكيلو أقل من 100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس

تشهد أسعار الدواجن في مصر استقراراً ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب عيد الأضحى 2026، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك أقل من 100 جنيه، وسط ترقب للمزيد من انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة و استقراها بالأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 مايو

سعر الفراخ البيضاء اليوم

تتراوح أسعار كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 76 و77 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 86 و87 جنيهًا، وفقًا لاختلاف المناطق والمحلات التجارية.

سعر الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الحمراء “الساسو” يتراوح في البورصة بين 92 و93 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بين 102 و103 جنيهات.



سعر كيلو البانيه اليوم

أما كيلو البانيه فيتراوح بين 230 و240 جنيهًا، حسب الجودة ومكان البيع.

سعر البيض اليوم

أسعار كرتونة البيض الأحمر سجلت نحو 108 جنيهات جملة، لتباع للمستهلك بنحو 118 جنيهًا، مع ارتفاع قدره 4 جنيهات.

بينما كرتونة البيض الأبيض سجلت نحو 105 جنيهات جملة، لتباع بنحو 115 جنيهًا.

انخفاض أسعار الدواجن 10%

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن الآن مستقرة، وأن الفترة المقبلة مع قرب عيد الأضحى المبارك، سيكون هناك انخفاضات في الأسعار بنسبة 10%، وأن هناك فائض في الدواجن بنسبة 200 مليون دجاجة.

حقيقة الدواجن النافقة

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مباحث التموين تبذل مجهودًا كبيرًا للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كميات كبيرة من الدواجن النافقة، والتي قيل إنها من محافظة الجيزة، أثار حالة من الجدل.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الدواجن النافقة يتم التخلص منها من خلال وحدات المخلفات، حيث تُستخدم في إنتاج البروتين السمكي، مؤكدًا أن هذه الدواجن لا تُطرح للمواطنين كما أُشيع، ولا يتم بيعها في الأسواق.

وأضاف أن لكل سلعة مدة صلاحية محددة، موضحا أن هياكل الدواجن لها صلاحية تصل إلى 3 أيام فقط، ولا يجوز تناولها بعد انتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أن بيع الدواجن الحية بهذه الطريقة العشوائية يتسبب في العديد من المشكلات، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتحمل أعباء كبيرة من أجل إحكام الرقابة على الأسواق.

الدواجن آمنة بنسبة 100%

وذكر أن الدواجن آمنة بنسبة 100% إذا تم تداولها بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يستطيعون التفرقة بين الدواجن السليمة وغير الآمنة، ولذلك فهو يؤيد تداول الدواجن المجمدة لأنها أفضل وأكثر أمانًا من الدواجن الحية.

وكشف أن معظم دول العالم تعتمد على تداول الدواجن المجمدة، مطالبًا بتطبيق القانون الخاص بمنع تداول الدواجن الحية حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن التداول العشوائي للدواجن الحية يتسبب في أضرار ومشكلات صحية.

وتابع: «نحن الدولة الوحيدة التي لا تزال تبيع الدواجن بهذه الطريقة العشوائية»، موضحًا أنه منذ عام 2009 لا يتم إصدار تراخيص لمحال بيع الدواجن الحية، مطالبًا بمنع بيعها بشكل نهائي.