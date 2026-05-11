انطلاق اجتماعات "شباب الشيوخ" برئاسة سيف زاهر لبحث تطوير الأندية

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، منذ قليل، اجتماعاتها الرسمية برئاسة النائب سيف زاهر وكيل اللجنة، لمناقشة مجموعة من الملفات العاجلة و الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

وأكد زاهر، في مستهل الجلسة أن اللجنة تفتح أبوابها لكافة الأفكار التي تخدم القطاع الرياضي، وتساهم في تحويل مراكز الشباب إلى منارات إبداعية تخدم المجتمع المصري.

وتتصدر مناقشات اللجنة الآن الاقتراح المقدم من النائبة حنان وجدي بشأن ملف الرعاية الطبية في الملاعب، والذي يهدف إلى إلزام الأندية بتوفير أجهزة الصدمات الكهربائية وتدريب الأطقم على التعامل مع الطوارئ الصحية.

وشدد سيف زاهر ، خلال المناقشات الجارية على أن حماية أرواح اللاعبين تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، وتستوجب تكاتف الجهود لتنفيذ منظومة طبية شاملة.

كما تفتح اللجنة في اجتماعها المستمر ملف تطوير البنية التحتية للأندية الشعبية، من خلال اقتراحات النائب عبد الله الرفاعي، خاصة ما يتعلق بإنهاء أعمال الإنشاءات في نادي منية سمنود بالدقهلية.