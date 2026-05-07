هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

اقتراح برغبة لإنشاء محطة معالجة قبل تصريف مياه مصرف عمر بيه إلى نهر النيل بالغربية

النائب محمد شعيب أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ
النائب محمد شعيب أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ
حسن رضوان

تقدم النائب محمد شعيب أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد رئيس المجلس موجه الى الدكتور  هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والدكتورة  منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن إنشاء محطة معالجة ثنائية أو ثلاثية بنهاية مصرف عمر بيه بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وأكد النائب محمد إبراهيم شعيب، أن لجنة الزراعة والري بالمجلس ستعقد اجتماعًا عقب الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم منه بحضور ممثلي وزارات الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة أبعاد المشكلة البيئية الناتجة عن تصريف مياه مصرف عمر بيه مباشرة إلى نهر النيل فرع دمياط، وما يمثله ذلك من تهديد للصحة العامة والبيئة.

وأشار شعيب إلى أن مصرف عمر بيه يمتد بطول 9 كيلومترات، ويخدم نحو 43 ألف فدان، كما تستقبل مياهه صرفًا زراعيًا وصحيًا وصناعيًا من عدد من القرى ومحطات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تلوث المياه وارتفاع منسوب المصرف وتضرر الأراضي الزراعية والقرى المجاورة.

وأضاف أن الاقتراح يتضمن إنشاء محطة معالجة حديثة في نهاية المصرف قبل نقطة اتصاله بنهر النيل، بهدف تنقية المياه والاستفادة منها بعد المعالجة، خاصة في ظل توقف محطة الرفع القديمة الموجودة بالمنطقة منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

وأكد النائب محمد شعيب أن هذا المقترح يأتي في إطار الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين بمحافظات الغربية والدقهلية ودمياط، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المعالجة.

