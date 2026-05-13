أوهمهم بأن الشهادات تمكنهم من العمل في كبرى الشركات.. القبض على مدير كيان تعليمي بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، وفى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته (عدد من الشهادات والإستمارات الخاصة بالكيان - ختم أكلاشية).. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.