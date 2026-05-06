قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية
تقرير: إسرائيل تستبعد عودة الضربات الأمريكية على إيران وسط حسابات سياسية معقدة
البحرية المغربية تشارك في البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)
الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالصور.. النيابة الإدارية تعاين حادث اندلاع حريق بمحل في ميدان الجيزة تسبب في اختناق طالبات المدرسة الإعدادية المجاورة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

رصدت النيابة الإدارية تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ما جرى تداوله عبر عددٍ من المواقع الإخبارية الإلكترونية، من حادث اندلاع حريقٍ بأحد المحال التجارية الكائنة بمنطقة ميدان الجيزة، والذي أسفر عن إصابة بعضِ طالباتِ إحدى المدارس الإعدادية المجاورة لمكان الحريق بحالاتِ اختناقٍ جراءَ الدخان المتصاعد من الحريق.

وفور إخطار النيابة المختصة، انتقل اليوم فريقٌ من أعضاء النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، القسم الأول، برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، وعضوية كلٍّ من المستشارة رضوى أسامة، وإبراهيم البهي رئيس النيابة، وهبة الله وفيق رئيس النيابة، ووفاء طنطاوي وكيل أول النيابة، وشاهر إبراهيم وكيل النيابة، وحسناء حافظ وكيل النيابة، إلى موقع الحادث؛ لإجراء المعاينة اللازمة.

وقد تبيَّن من المعاينة أن الحريق قد اندلع داخل محلٍّ لبيع الملابس الجاهزة حالَ كونه مغلقًا في ساعةٍ مبكرةٍ من الصباح، ومع تصاعد الدخان الكثيف الذي امتد إلى محيط إحدى المدارس الإعدادية للبنات المجاورة لموقع الحادث، أُصيبت بعضُ الطالبات بحالاتِ اختناقٍ نتيجةَ استنشاق الأدخنة، وهو ما استتبع قيام إدارة المدرسة بتفعيل خطة الإخلاء الفوري للطالبات، ومرافقةِ الطالبات المصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وخلال ذلك، نجحت قواتُ الدفاع المدني في السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده إلى باقي العقار أو العقارات المجاورة.

وقد قام فريق المعاينة بسؤال كلٍّ من رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير إدارة رخص المحلات والإشغالات، ومالكي المحل التجاري، وأحد العاملين به، وعددٍ من شهود العيان.

كما انتقلت النيابة إلى المستشفى الذي استقبل الطالبات؛ لمتابعة حالتهن الصحية والاطلاع على التقارير الطبية، حيث استمعت إلى أقوال بعضهن ممَّن يتلقين العلاج بالمستشفى، واستمعت إلى أقوال مدير المدرسة وبعض العاملين بها، وعددٍ من العاملين بالإدارة التعليمية المرافقين للطالبات بالمستشفى.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة باستدعاء مدير إدارة رخص المحلات بحي جنوب الجيزة، مصحوبًا بملف الترخيص الخاص بالمحل، وكلَّفت الجهة الإدارية المختصة بإجراء مراجعةٍ شاملةٍ لمدى استيفاء المحل لاشتراطات التشغيل المقررة قانونًا، وكذا مراجعة خطط وإجراءات السلامة والأمان.

كما وجَّهت النيابةُ الإدارةَ التعليميةَ بضرورة الاستمرار في تدريب العاملين والطلاب على تنفيذ خطط الإخلاء الفوري، والتحقق من توافر وسائل الإسعافات الأولية بكافة المنشآت التعليمية التابعة لها، وجارٍ استكمال التحقيقات

النيابة الإدارية المواقع الإخبارية الإلكترونية حريق اندلاع حريق نشوب حريق حريق محل طالبات مدرسة ميدان الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

نيمار

حالة من الغليان بسبب واقعة نيمار وروبينيو جونيور

رفع الأثقال

برونزية جديدة لمصطفى محمود.. مصر ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات في مونديال الأثقال

محمد صلاح

بديل محمد صلاح.. مايكل أوين يرشح نجم الدوري الإنجليزي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد