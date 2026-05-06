بالصور.. النيابة الإدارية تعاين حادث اندلاع حريق بمحل في ميدان الجيزة تسبب في اختناق طالبات المدرسة الإعدادية المجاورة

رصدت النيابة الإدارية تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ما جرى تداوله عبر عددٍ من المواقع الإخبارية الإلكترونية، من حادث اندلاع حريقٍ بأحد المحال التجارية الكائنة بمنطقة ميدان الجيزة، والذي أسفر عن إصابة بعضِ طالباتِ إحدى المدارس الإعدادية المجاورة لمكان الحريق بحالاتِ اختناقٍ جراءَ الدخان المتصاعد من الحريق.

وفور إخطار النيابة المختصة، انتقل اليوم فريقٌ من أعضاء النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، القسم الأول، برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، وعضوية كلٍّ من المستشارة رضوى أسامة، وإبراهيم البهي رئيس النيابة، وهبة الله وفيق رئيس النيابة، ووفاء طنطاوي وكيل أول النيابة، وشاهر إبراهيم وكيل النيابة، وحسناء حافظ وكيل النيابة، إلى موقع الحادث؛ لإجراء المعاينة اللازمة.

وقد تبيَّن من المعاينة أن الحريق قد اندلع داخل محلٍّ لبيع الملابس الجاهزة حالَ كونه مغلقًا في ساعةٍ مبكرةٍ من الصباح، ومع تصاعد الدخان الكثيف الذي امتد إلى محيط إحدى المدارس الإعدادية للبنات المجاورة لموقع الحادث، أُصيبت بعضُ الطالبات بحالاتِ اختناقٍ نتيجةَ استنشاق الأدخنة، وهو ما استتبع قيام إدارة المدرسة بتفعيل خطة الإخلاء الفوري للطالبات، ومرافقةِ الطالبات المصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وخلال ذلك، نجحت قواتُ الدفاع المدني في السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده إلى باقي العقار أو العقارات المجاورة.

وقد قام فريق المعاينة بسؤال كلٍّ من رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير إدارة رخص المحلات والإشغالات، ومالكي المحل التجاري، وأحد العاملين به، وعددٍ من شهود العيان.

كما انتقلت النيابة إلى المستشفى الذي استقبل الطالبات؛ لمتابعة حالتهن الصحية والاطلاع على التقارير الطبية، حيث استمعت إلى أقوال بعضهن ممَّن يتلقين العلاج بالمستشفى، واستمعت إلى أقوال مدير المدرسة وبعض العاملين بها، وعددٍ من العاملين بالإدارة التعليمية المرافقين للطالبات بالمستشفى.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة باستدعاء مدير إدارة رخص المحلات بحي جنوب الجيزة، مصحوبًا بملف الترخيص الخاص بالمحل، وكلَّفت الجهة الإدارية المختصة بإجراء مراجعةٍ شاملةٍ لمدى استيفاء المحل لاشتراطات التشغيل المقررة قانونًا، وكذا مراجعة خطط وإجراءات السلامة والأمان.

كما وجَّهت النيابةُ الإدارةَ التعليميةَ بضرورة الاستمرار في تدريب العاملين والطلاب على تنفيذ خطط الإخلاء الفوري، والتحقق من توافر وسائل الإسعافات الأولية بكافة المنشآت التعليمية التابعة لها، وجارٍ استكمال التحقيقات