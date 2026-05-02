الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تُفعّل قناة تليجرام لتلقي الشكاوى.. و1396 بلاغًا خلال شهر

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

شهدت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية طفرة نوعية في وسائل التواصل مع المواطنين، كان آخرها تفعيل قناة رقمية متطورة عبر تطبيق تليجرام"Telegram" تحت رقم (١٤٢٠)، تعمل بتقنيات الرد الآلي باستخدام نظام RapidPro، بما يتيح التفاعل الفوري مع المواطنين وتسجيل شكاواهم بكفاءة عالية، وعلى مدار الساعة.
 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التطوير المستمر لآليات تلقي شكاوى المواطنين.

 
وأسفر هذا التطوير، وخلال شهر إبريل فقط، ومنذ إعلان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية عن تفعيل الخدمة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات تلقي الشكاوى، حيث وصل عدد الشكاوى الواردة عبر قناة "تليجرام" فقط إلى "١٣٩٦" شكوى خلال الشهر الأول من إطلاقه، في مؤشر واضح على ثقة المواطنين في تلك الآليات الحديثة وفاعليتها.
 

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق هذه القناة أتى في أعقاب إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة على كافة المتاجر تحت اسم (منظومة الشكاوى وقياس الأداء)، والذي يتيح للمواطنين تقديم الشكاوى للنيابة الإدارية بسهولة ويسر وعلى مدار الساعة؛ بما يسهم في تقريب جهات إنفاذ القانون. إذ تُعد هاتين الآليتين ضمن التعاون البنّاء والممتد مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي اضطلعت بدور محوري ورؤية استراتيجية ثاقبة في دعم وتطوير البنية التكنولوجية بالنيابة الإدارية، مع استمرار هذا التعاون ليشمل آفاقًا أوسع في الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة؛ بما يدعم خطط التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، ويسهم في استحداث مزيد من الأدوات الذكية لتحسين كفاءة منظومة تلقي وفحص الشكاوى، وصولًا إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء الحكومي.

وتؤكد النيابة الإدارية استمرارها في تطوير منظومة العمل الرقمي، بما يعكس توجه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو بناء جهاز إداري حديث وفعّال، قادر على تلبية تطلعات المواطنين، وترسيخ دعائم الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:

وسائل الاتصال:
الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
البريد الإلكتروني: [email protected] 
تطبيق WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨ 
الرسائل التفاعلية القصيرة:١٤٢٠
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق تيليجرام:   https://t.me/Neaba1420Bot
تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
البريد العادي.   
رقم الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١

الحضور الشخصي.
العناوين:
رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع ال ٩٠ الشمالي – التجمع الخامس.
https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8

