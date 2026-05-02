مقتل شخصين في هجوم روسي على حافلة في خيرسون

قال مسؤولون إن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة على حافلة في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين في وقت مبكر من صباح السبت.

أضاف حاكم المنطقة، أولكسندر بروكودين، عبر تطبيق تيليجرام، أن معظم الضحايا كانوا من عمال المرافق العامة. ونشر صوراً من موقع الحادث تُظهر الحافلة بنوافذها المحطمة وجثة عليها آثار دماء ملقاة على أرضيتها.

زعم دميترو لوبينيتس، أمين المظالم لحقوق الإنسان في أوكرانيا، عبر تطبيق تيليجرام: "إن مثل هذه الهجمات جزء من سياسة منهجية ضد السكان المدنيين".

تعد خيرسون، العاصم الوحيدة التي استولت عليها القوات الروسية في عام 2022، واستعادتها القوات الأوكرانية في وقت لاحق من ذلك العام، لكنها تعرضت بشكل متزايد لهجمات من القوات الروسية عبر نهر دنيبرو.

اتهم مسؤولون أوكرانيون ومنظمات حقوق الإنسان قوات موسكو بشن هجمات متعمدة ومنهجية بطائرات مسيرة صغيرة على المدنيين في مناطق قريبة من خط المواجهة، وخاصة في خيرسون.

وقال حاكم منطقة أوديسا الجنوبية، أوليه كيبر، إن المنطقة التي استهدفتها الضربات الروسية بشكل شبه يومي خلال الشهرين الماضيين، تعرضت أيضاً لهجوم ليلي.

وأضاف عبر تطبيق تيليجرام أن مستودعاً ومبانٍ مجاورة تضررت في أحد الموانئ.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 142 طائرة مسيرة بعيدة المدى من أصل 163 طائرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.