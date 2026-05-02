روسيا.. مصرع عائلة من 7 أفراد بينهم 4 أطفال في حريق أجهزة كهربائية

أفادت قناة روسيا اليوم باندلاع حريق في منزل خاص في بلدة فيسوكي التابعة لمدينة ميغيون في إقليم خانتي مانسي ذاتي الحكم بروسيا، ما أدى إلى وفاة عائلة مكونة من7 أفراد، بينهم 4 أطفال.

وأعلن حاكم يوغرا روسلان كوخاروك في منشور عبر منصة "ماكس" "في حريق ليلي في بلدة فيسوكي بمدينة ميغيون، لقيت عائلة من سبعة أفراد حتفها، من بينهم أربعة أطفال، ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الحريق يعود إلى انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق عند استخدام الأجهزة الكهربائية".

وأضاف كوخاروك أن بلاغا ورد عند الساعة 01:58 (23:58 بتوقيت موسكو من يوم 1 مايو) يفيد باندلاع حريق في منزل سكني خاص في البلدة، وعند وصول فرق الإطفاء والإنقاذ، كان الحريق مشتعلا بشكل مفتوح مع تهديد بامتداده إلى المباني المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق عند الساعة 01:06 بتوقيت موسكو، فيما جرى إخماد النيران بشكل كامل عند الساعة 01:30 على مساحة بلغت 142 مترا مربعا، وشارك في عمليات الإطفاء 16 فردا و4 آليات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

وأكد حاكم الإقليم أنه تم تكليف دائرة التنمية الاجتماعية في يوغرا، بالتعاون مع السلطات المحلية، بتنظيم تقديم مساعدات اجتماعية ونفسية عاجلة لذوي الضحايا.

وأضاف: "أتابع الوضع بشكل شخصي، وأدعو جميع سكان الإقليم إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة من الحرائق، وباسم حكومة يوغرا وباسمي الشخصي، أتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأقارب الضحايا. نحن نحزن معكم".