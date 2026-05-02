معاريف: تراجع دعم حماس في غزة وسط أزمة معيشية حادة

نشرت صحيفة «معاريف» العبرية، تقريرا يشير إلى نتائج استطلاع حديث كشف عن تحولات لافتة في المزاج الشعبي داخل قطاع غزة والضفة الغربية، وسط الحرب المستمرة وتداعياتها الإنسانية والسياسية.



وأوضح التقرير أن البيانات تُظهر تراجعا نسبيا في دعم حماس كجهة حاكمة داخل غزة، مقابل تزايد الدعوات لبدائل إدارية مدنية أو تكنوقراطية لإدارة شؤون الحياة اليومية، في ظل أزمة معيشية خانقة تشمل ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية.



ورغم هذا التراجع في الجانب الإداري، يشير الاستطلاع بحسب «معاريف» إلى استمرار رفض واسع لفكرة نزع سلاح حماس أو التخلي عن خيار “المقاومة المسلحة”، سواء في غزة أو الضفة الغربية، ما يعكس تعقيد المشهد وتداخل البعد السياسي بالبعد الأمني والعسكري.



كما لفت التقرير إلى وجود تباين واضح بين سكان غزة والضفة الغربية في تقييم أحداث الحرب، إضافة إلى اختلاف في المواقف تجاه مستقبل الحكم في القطاع، حيث ترتفع في الضفة نسب تأييد استمرار حماس مقارنة بغزة.



واختتم الكاتب تحليله بالإشارة إلى ما وصفه بـ“نافذة فرصة محدودة” يمكن استغلالها لإحداث تغيير في بنية الحكم داخل غزة عبر حلول مدنية وإعادة إعمار، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغيرا جذريا في البنية الفكرية أو العسكرية للفصائل الفلسطينية.