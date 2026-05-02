بعد ثلاثية الأهلي.. ياسمين عز تسخر : كان في بطيخة ما خدتش بالي منها

علقت الإعلامية ياسمين عز بطريقة ساخرة على فوز الأهلي بثلاثية نظيفة أمام الزمالك، بعدما كانت قد توقعت سابقًا نتيجة مختلفة لمباراة القمة من خلال «تفسير حلم» روته في برنامجها.

ونشرت ياسمين عز صورة لها مرتدية قميص الأهلي عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «الشيخة ياسمين عز لتفسير الأحلام.. كان في بطيخة صغيرة في الحلم ماخدتش بالي منها».

وكانت ياسمين عز قد قالت خلال تقديمها برنامج «كلام الناس»: «حلمت إن الأهلي لابس أحمر في أحمر، وراكب حصان أحمر في أحمر، وماشي وسط زرع أخضر في أخضر، وقدامه شجرة أبيض في أبيض، نازل منها غصنين، كل غصن نازل منه بطيخة، خطفهم الأهلي وجري.. إن صدقت رؤياي يبقى الأهلي هيكسب 2-0 والله أعلى وأعلم».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري