عمرو الحديدي: كوكا وضع بيزيرا في جيبه.. و تتويج الأهلي بالدوري ممكن



أشاد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، بـ أحمد نبيل كوكا لاعب القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه تفوق على البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، مشددًا على أن فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري لا تزال قائمة، وأن النسخة الحالية تُعد الأصعب في تاريخ النادي.



وقال الحديدي، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد طارق أضا وإيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الأهلي فرض أسلوب لعبه في المباراة واستغل أخطاء الزمالك».

وأضاف: «شوبير استخدم تقنية عالية في التصدي لركلة الجزاء عبر التحرك على خط المرمى، وهو أمر يُحسب له، وفي المقابل غيّر تريزيجيه أسلوب تسديد ركلة الجزاء لأول مرة».



وأشار: «كوكا للمرة الثانية تفوق على خوان بيزيرا بشكل واضح».

وأوضح: «الزمالك قد يهدر نقاطًا رغم تبقي مباراتين له، وعلى الورق يبقى الأقرب للتتويج بالدوري، يليه بيراميدز».



واختتم: «حماس الأهلي في مباراة اليوم سيعزز فرصه في المنافسة على اللقب، والدوري هذا الموسم سيكون الأصعب في تاريخ القلعة الحمراء، خاصة مع تقارب النتائج وإمكانية فقدان المنافسين للنقاط في الجولتين المقبلتين».