التليفزيون الألماني: الانسحاب العسكري الأمريكي يعمق الخلافات بين واشنطن وبرلين

أفاد التلفزيون الألماني بأن قرار الانسحاب العسكري الأمريكي من ألمانيا يعمق الخلافات بين واشنطن وبرلين.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية ‏البنتاجون أعلنت أن الولايات المتحدة ستسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال الفترة المقبلة .

ومنذ قليل ؛ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لم تتلق أي دعم من الناتو في مواجهتها مع إيران رغم إنفاقها التريليونات على الحلف.

وأوضح ترامب أن أعضاء الناتو يدركون أن لديهم مشاكل فالحلف مجرد نمر من ورق.

وقال ترامب: كان يجب حسم الملف الإيراني منذ سنوات طويلة من قبل رؤساء سابقين ودول أخرى