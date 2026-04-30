قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
بدء صرف 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

إجازة عيد العمال.. قائمة العطلات الرسمية المقبلة في2026

رشا عوني

يهتم المواطنون بشكل خاص بالإجازات الرسمية و مواعيدها التي تعلن عنها الحكومة لتكون اجازة مدفوعة الاجر ، مثل اجازة عيد العمال2026 التي تعد الاجازة الرسمية المقبلة بعد قرار ترحيلها إلى يوم الخميس المقبل كي يتمكن الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من يوم اجازة . 

موعد إجازة عيد العمال 2026 في مصر

وفقًا للأجندة الرسمية للإجازات، يوافق عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026. إلا أن الحكومة قررت منح العاملين إجازة بديلة في يوم آخر ضمن نفس الأسبوع، وذلك ضمن سياسة ترحيل بعض العطلات الرسمية إلى يوم الخميس، بهدف تحقيق عطلة متصلة بنهاية الأسبوع وإتاحة فترة راحة أطول للعاملين.

قرار ترحيل إجازة عيد العمال 2026

أقرت الجهات المختصة ترحيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من يومها الأصلي. ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة.

إجازة عيد العمال رسميا 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن موعد اجازة عيد العمال.

وجاء القرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، بمناسبة عيد العمال.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وهي السياسة التي تهدف إلى منح العاملين فرصة الحصول على عطلة ممتدة بدلًا من إجازة منفردة في منتصف الأسبوع، بما يحقق استفادة أكبر للعاملين ويساعد على تنظيم العمل داخل المؤسسات.

اجازة عيد العمال للبنوك
 

اعلن البنك المركزى المصرى، عن منح العاملين بالبنوك إجازة رسمية يوم الخميس 7 مايوالمقبل، بمناسبة عيد العمال، على أن تتوقف فروع البنوك عن استقبال العملاء خلال هذهالفترة.

إجازة عيد العمال 2026

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزى، تمتد العطلة لثلاثة أيام متتالية، اعتبارًا من الخميسوحتى السبت 9 مايو 2026، على أن تُستأنف الأعمال المصرفية بشكل طبيعى صباح الأحد 10 مايو، مع عودة جميع الفروع للعمل وفق المواعيد الرسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- من الأربعاء إلى السبت 27-30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

عيد العمال اجازة عيد العمال اجازة عيد الاضحى اجازة رسمية الإجازات الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

ترشيحاتنا

السودان يشارك في اجتماعات كهرباء شرق إفريقيا

السودان يشارك في اجتماعات كهرباء شرق إفريقيا.. ودعم لاستضافة مصر لمشغل السوق

السفير الرحبي يلتقي شيخ الأزهر الشريف

إشادة عُمانية بدور الأزهر في تصحيح صورة الإسلام وتعزيز التعاون المشترك

وزيرا خارجية البحرين و الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد