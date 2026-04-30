إجازة عيد العمال.. قائمة العطلات الرسمية المقبلة في2026

يهتم المواطنون بشكل خاص بالإجازات الرسمية و مواعيدها التي تعلن عنها الحكومة لتكون اجازة مدفوعة الاجر ، مثل اجازة عيد العمال2026 التي تعد الاجازة الرسمية المقبلة بعد قرار ترحيلها إلى يوم الخميس المقبل كي يتمكن الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من يوم اجازة .

موعد إجازة عيد العمال 2026 في مصر

وفقًا للأجندة الرسمية للإجازات، يوافق عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026. إلا أن الحكومة قررت منح العاملين إجازة بديلة في يوم آخر ضمن نفس الأسبوع، وذلك ضمن سياسة ترحيل بعض العطلات الرسمية إلى يوم الخميس، بهدف تحقيق عطلة متصلة بنهاية الأسبوع وإتاحة فترة راحة أطول للعاملين.

قرار ترحيل إجازة عيد العمال 2026

أقرت الجهات المختصة ترحيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من يومها الأصلي. ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة.

إجازة عيد العمال رسميا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن موعد اجازة عيد العمال.

وجاء القرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، بمناسبة عيد العمال.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وهي السياسة التي تهدف إلى منح العاملين فرصة الحصول على عطلة ممتدة بدلًا من إجازة منفردة في منتصف الأسبوع، بما يحقق استفادة أكبر للعاملين ويساعد على تنظيم العمل داخل المؤسسات.

اجازة عيد العمال للبنوك



اعلن البنك المركزى المصرى، عن منح العاملين بالبنوك إجازة رسمية يوم الخميس 7 مايوالمقبل، بمناسبة عيد العمال، على أن تتوقف فروع البنوك عن استقبال العملاء خلال هذهالفترة.

إجازة عيد العمال 2026

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزى، تمتد العطلة لثلاثة أيام متتالية، اعتبارًا من الخميسوحتى السبت 9 مايو 2026، على أن تُستأنف الأعمال المصرفية بشكل طبيعى صباح الأحد 10 مايو، مع عودة جميع الفروع للعمل وفق المواعيد الرسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- من الأربعاء إلى السبت 27-30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.