جـ.ـثة ومصابان في تصادم عنيف بين جامبو وأخرى محملة بالحديد الخام بالواحات | صور

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نقل محملة بالحديد الخام، بمنطقة البحور قبل رست عبده من ناحية الواحات البحرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بموقع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص الأولي وقوع تصادم بين سيارة جامبو وسيارة نقل محملة بالحديد الخام.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص في موقع الحادث، فيما أصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات، فيما جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.