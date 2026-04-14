استغل زوجته في الدعـ.ـارة فقتلته بمعاونة ابنته وخطيبها

قررت سيدة الانتقام من زوجها بعدما استغلها في أعمال الدعارة والاستيلاء على أموالها لشراء المخدرات فاستعانت بابنتها وخطيبها وهشموا رأسه بعدما استدرجوه للصحراء في مدينة الواحات البحرية وتركوا الجثة وسط الجبال وفروا هاربين حتى كشفت مباحث الواحات أمرهم وتم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بتفاصيل الجريمة كاملة.

كانت البداية بورود بلاغ إلى قسم شرطة الواحات البحرية بالعثور على جثة في المنطقة الجبلية بالكيلو 125 طريق القاهرة – الواحات حيث أبلغ أحد المواطنين بعثوره عليها أثناء توغله في المنطقة الصحراوية لقضاء حاجته، تم إخطار اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص العثور على جثة رجل داخل حفرة داخل الجبل في العقد الرابع من العمر في حالة شبه تعفن مهشمة الرأس ولا يحمل أي أوراق تثبت شخصيته.

شكل اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لحل لغز الجريمة وكشف ملابساتها كاملة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وإجراء تحريات موسعة نجحت مباحث الواحات بقيادة العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث الواحات البحرية في تحديد هوية المجني عليه حيث تبين أنه عاطل يبلغ من العمر 42 عاما مقيم بدائرة مركز كرداسة كما فجرت التحريات مفاجأة حيث تبين أن زوجته وابنته وخطيب الابنة وراء قتله في صحراء الواحات.

انطلقت قوة أمنية ترأسها الرائد مصطفى فودة رئيس مباحث الواحات البحرية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة كرداسة وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة الزوجة ربة منزل 36 عاما والابنة 18 عاما وخطيبها 20 عاما تباع على سيارة نقل وبمواجهتهم سردوا التفاصيل الكاملة لجريمتهم والخطة التي لجأوا إليها للتخلص من المجني عليه.

وقالت الزوجة أنها يأست من الحياة مع زوجها بسبب سلوكه السيئ وإدمانه على المخدرات كما أنه أجبرها على العمل في الدعارة للاستيلاء على ما تتحصل عليه من أموال لإنفاقها على المخدرات، فيما اعترفت الابنة أن أبيها يأخذ أموالها التي تعمل بها لشراء المخدرات التي أدمنها كما أنه دائم التعدي بالضرب عليهما فاستعانتا بخطيب الابنة للتخلص منه.

وقال خطيب ابنة المتهم إنه لجأ إلى خطة لتنفيذ الجريمة حيث أقنع حماه بوجود صفقة ضخمة لنقل مخدرات وسيتحصلون منها على مبلغ مالي جيد "هنعمل مصلحة حلوة" ثم أقنعه باصطحاب زوجته وابنته معهما تجنبا للتفتيش في الأكمنة فوافق وذهبوا جميعا وعلى طريق الواحات البحرية توقف خطيب الابنة بالسيارة مدعيا تعطلها فنزل المجني عليه معه لفحص السيارة فأجهز الشاب عليه بضربة على رأسه بقطعة حديدية فتفجرت منها الدماء فحمل جثته وألقاها داخل حفرة بعيدا عن الطريق واستقل السيارة رفقة حماته وخطيبته وعادوا للمنزل.

تحرر المحضر اللازم بتفاصيل الواقعة واعترافات المتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.