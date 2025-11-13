خدعها باسم الحب.. كواليس اعتداء مالك فندق على فتاة وتعهد بالزواج منها في النيابة

أجرت النيابة المختصة بالواحات البحرية تحقيقات موسعة في اتهام صاحب فندق بالاعتداء جنسـ.ـيا على فتاة بعدما أوهمها بالزواج ثم تنصل منها ورفض اتمام الزواج.

وقررت النيابة المختصة إخلاء سبيل المتهم بعد تحقيقات استمرت عدة ساعات حيث القي القبض عليه إثر اتهام المجني عليها له بالتعدى عليها جنس.يا وخلال التحقيقات تعهد المتهم بالزواج من الفتاة فتنازلت عن اتهامه وتم التصالح بينهما.



تلقى قسم شرطة الواحات بلاغا من فتاة اتهمت فيه مالك الفندق الذى تعمل فيه بالتعدى عليها جنس.يا، وأنه وعدها بالزواج، إلا أنه تهرب منها، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وأمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التصالح بين الفتاة والمتهم بعد تعهده بالزواج منها، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيله.