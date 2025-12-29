التعادل 1-1 يحسم مواجهة الكاميرون وكوت ديفوار في الجولة الثانية بكأس الأمم الإفريقية

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي الكاميرون وكوت ديفوار، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وافتتح اماد ديالو لمنتخب كوت ديفوار من تسديدة يسارية في الدقيقة 51، بينما تعادل سريعا جونيور تشاماديو لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة رفع منتخي الكاميرون وكوت دفوار رصيدهما للنقطة 4 بنفس الرصيد، يتصدر المنتخب الإيفواري ترتيب المجموعة السادسة والكاميرون المركز الثاني.

تشكيل المنتخبين

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي الكاميرون وكوت ديفوار التشكيل الأساسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، في لقاء يُعد من أقوى مباريات الدور الأول.

تشكيل منتخب الكاميرون

حراسة المرمى: إيباسي

خط الدفاع: جونيور – كوتو – نوهو – تشامادو

خط الوسط: يونجوا – باليبا – أفوم

خط الهجوم: مبويمو – كوفاني – ناماسو

تشكيل منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى

خط الدفاع: دوي – نديكا – أوديلون – كونان

خط الوسط: كيسي – سانجاري – سيكو

خط الهجوم: أماد – بايو – ديوماندي

ويتواجد منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي الجابون وموزمبيق، وهي المجموعة الأخيرة في النسخة الحالية من البطولة القارية.