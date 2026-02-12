قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
محمود نوفل

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية استهدفت مواقع متفرقة في البلاد.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نيران قواتها أصابت مرافق بنية تحتية لمطار عسكري ومنشآت لمجمع الوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل تستخدم لصالح الجيش الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن ضربات قواتها استهدفت أيضا نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني  1075 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا، 205 جنود في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركوف، و أكثر من 130 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك، بالاضافة إلى 125 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوبية" في دونيتسك، وأكثر من 240 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وتابع بأن القوات الاوكرانية خسرت  355 جنديا في منطقة مسئولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، 20 جنديا في منطقة مسئولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.


وأسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 قنابل جوية موجهة و72 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

أوكرانيا روسيا الجيش الأوكراني مسيرة روسية وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

ترشيحاتنا

الطفلين

من صالون حلاقة إلى صدارة “التريند”.. القصة الكاملة لفيديو الطفلين الذي هزّ السوشيال ميديا وكشف حقيقة النوايا

النقيب عمر

ربنا اختاره وهو صايم| صديق معاون مباحث الحامول يروي لحظات مؤثرة مع النقيب “معاني” قبل استشهاده.. وهذه تفاصيل آخر رسالة

يوسف بلعمري

ماذا قال توروب عن بلعمري؟ المدرب يوضح حقيقة موقفه ويمنح كامويش خريطة التأقلم

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد