أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية استهدفت مواقع متفرقة في البلاد.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نيران قواتها أصابت مرافق بنية تحتية لمطار عسكري ومنشآت لمجمع الوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل تستخدم لصالح الجيش الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن ضربات قواتها استهدفت أيضا نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني 1075 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا، 205 جنود في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركوف، و أكثر من 130 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك، بالاضافة إلى 125 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوبية" في دونيتسك، وأكثر من 240 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وتابع بأن القوات الاوكرانية خسرت 355 جنديا في منطقة مسئولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، 20 جنديا في منطقة مسئولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.



وأسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 قنابل جوية موجهة و72 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.