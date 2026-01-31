أكدت قوات الأمن الروسية أن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف متوقفة تماماً تقريباً بسبب تساقط الثلوج، وهي بمثابة الجندي الخفي الذي يقاتل مع الجيش الروسي.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن مصدر قوله: “بسبب الأحوال الجوية، فإن الإمدادات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية من خاركيف مشلولة تماماً تقريباً”.

وأضاف المصدر أن خدمات المرافق غير قادرة على إزالة الثلوج ومكافحة الجليد بسرعة بسبب نقص السائقين، الذين تم حشد معظمهم.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، نقلاً عن أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات على الخطوط الأمامية بسبب الصقيع والثلوج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأول الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وافق على طلبه بالتوقف عن قصف كييف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع في ظل الشتاء القارس الذي تعاني منه.