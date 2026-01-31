قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللحوم بأقل الأسعار.. الزراعة: طرح كرتونة رمضان بتخفيضات هائلة| تفاصيل
بعد تصريحات السيسي الأخيرة .. ما ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية؟
أوروبا تخسر خبراء الذكاء الاصطناعي لصالح أمريكا ودول الخليج
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
أخبار العالم

"جندي خفي" يمنع وصول الإمدادات إلى الجيش الأوكراني في خاركيف

الثلوج تحاصر الجيش الأوكراني
الثلوج تحاصر الجيش الأوكراني
ناصر السيد

أكدت قوات الأمن الروسية أن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف متوقفة تماماً تقريباً بسبب تساقط الثلوج، وهي بمثابة الجندي الخفي الذي يقاتل مع الجيش الروسي. 

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن مصدر قوله: “بسبب الأحوال الجوية، فإن الإمدادات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية من خاركيف مشلولة تماماً تقريباً”.

وأضاف المصدر أن خدمات المرافق غير قادرة على إزالة الثلوج ومكافحة الجليد بسرعة بسبب نقص السائقين، الذين تم حشد معظمهم.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، نقلاً عن أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات على الخطوط الأمامية بسبب الصقيع والثلوج. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأول الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وافق على طلبه بالتوقف عن قصف كييف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع في ظل الشتاء القارس الذي تعاني منه. 

الجيش الأوكراني في خاركيف الجيش الأوكراني قوات الأمن الروسية منطقة خاركيف تساقط الثلوج

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

