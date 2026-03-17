قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيدي الفطر وتحرير سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 142 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1447 هجرية وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2026 ميلادية.

يشمل القرار بعض المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، ومنح فرصة للاندماج الاجتماعي للمستفيدين بعد استيفاء شروط الإفراج.

فيما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، بشأن إجازة عيد الفطر من الخميس 19 حتى الاثنين 23 مارس الجاري.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.