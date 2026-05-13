تقرير رسمي يكشف تفاصيل فيروس هانتا… كيف ينتقل وما مدى خطورته؟

أصدر معهد بحوث الصحة الحيوانية تقريرًا علميًا جديدًا تناول فيه فيروس هانتا، وذلك في إطار دوره البحثي والتوعوي المستمر لرصد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتعزيز إجراءات الوقاية الصحية داخل المجتمع، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بملف الصحة العامة ومكافحة الأمراض الوبائية.

ماهو فيروس هانتا؟

وأوضح التقرير أن فيروس هانتا يُعد من الفيروسات التي تنتقل بشكل أساسي عبر القوارض، وعلى رأسها الفئران، حيث يمكن أن يصل إلى الإنسان من خلال استنشاق الهواء الملوث بإفرازات هذه القوارض أو ملامسة الأسطح والأماكن الملوثة، وهو ما يضع أهمية كبيرة على الالتزام بإجراءات النظافة العامة داخل المنازل وأماكن التخزين والمزارع.

ماهى خطورة فيروس هانتا؟

وأشار المعهد إلى أن خطورة الفيروس لا تكمن فقط في طريقة انتقاله، وإنما في الأعراض التي قد تظهر على المصاب، والتي تبدأ غالبًا بارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في العضلات وصداع وإرهاق عام، وقد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات تؤثر على الجهاز التنفسي وتستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا.

كيف ينتشر فيروس هانتا؟

كما تطرق التقرير إلى أبرز عوامل انتشار العدوى، والتي تشمل وجود القوارض داخل البيئات السكنية أو أماكن العمل، وتراكم المخلفات، وإهمال إجراءات التطهير الدوري، إضافة إلى التعامل غير الآمن مع الأماكن المغلقة أو المهجورة دون استخدام وسائل الحماية المناسبة.

ماهى الإجراءات الوقائية ؟

وفي إطار التوعية، شدد التقرير على مجموعة من الإجراءات الوقائية المهمة، من بينها الحفاظ على النظافة المستمرة، والتخلص الآمن من القوارض ومصادر غذائها، وتهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد، مع ضرورة استخدام أدوات الحماية الشخصية عند القيام بأعمال التنظيف، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد أي تماس محتمل.



وأكد معهد بحوث الصحة الحيوانية أن فيروس هانتا رغم خطورته، يمكن الوقاية منه بشكل كبير إذا تم الالتزام بالإرشادات الصحية السليمة، والسيطرة على أماكن تواجد القوارض، بما يحد من فرص انتقال العدوى ويحافظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة المحيطة.