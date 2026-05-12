يبدأ بأنفلونزا.. حقائق غامضة عن فيروس هانتا

يعد فيروس هانتا من الفيروسات النادرة التي أثارت اهتمامًا صحيًا وإعلاميًا خلال السنوات الأخيرة، رغم أنه ليس من الفيروسات الشائعة في معظم دول العالم، إلا أن خطورته تكمن في المضاعفات التي قد يسببها في حال الإصابة.

ما هو فيروس هانتا؟

فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان غالبًا عبر القوارض، مثل الفئران، من خلال البول أو البراز أو اللعاب الملوث، وليس من خلال الهواء بشكل مباشر بين البشر في أغلب الحالات.

طرق انتقال العدوى

استنشاق غبار ملوث بفضلات القوارض

لمس أسطح ملوثة ثم لمس الفم أو الأنف

في حالات نادرة جدا قد يحدث انتقال غير مباشر بين البشر حسب نوع الفيروس

الأعراض

تتشابه الأعراض في البداية مع الإنفلونزا، وتشمل:

ارتفاع في درجة الحرارة

آلام عضلية شديدة

صداع وإرهاق عام

دوخة وغثيان

ضيق في التنفس في الحالات المتقدمة

وقد تتطور بعض الحالات إلى مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي أو الكلى إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

مدى خطورته

تكمن خطورة فيروس هانتا في أنه قد يتطور بسرعة لدى بعض الحالات ليؤدي إلى متلازمة الرئة أو فشل في بعض الأعضاء، لذلك يعتبر من الأمراض التي تحتاج إلى متابعة طبية فورية عند الاشتباه بالإصابة.

الوقاية

تجنب وجود القوارض داخل المنازل

تنظيف الأماكن باستخدام مطهرات مناسبة

تهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها

حفظ الطعام بشكل محكم لمنع جذب الفئران

العلاج

لا يوجد علاج نوعي مباشر لفيروس هانتا حتى الآن، ويعتمد العلاج على الرعاية الطبية الداعمة والسيطرة على الأعراض، وكلما كان التدخل مبكرًا زادت فرص التعافي.