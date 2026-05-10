أعراض تشبه الإنفلونزا .. تحذيرات من فيروس هانتا

حذر خبراء الصحة من الإصابة بفيروس هانتا Hantavirus infection، وهو فيروس نادر ينتقل إلى الإنسان غالبًا من خلال ملامسة فضلات أو بول القوارض مثل الفئران، أو استنشاق جزيئات ملوثة في أماكن مغلقة.

وأوضح الأطباء أن المرض يبدأ عادة بأعراض تشبه الإنفلونزا، تشمل:

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

صداع وآلام شديدة في العضلات

إرهاق عام

غثيان وقيء وأحيانًا إسهال



وأشاروا إلى أن الحالة قد تتطور خلال أيام إلى أعراض أكثر خطورة مثل:

سعال جاف وضيق في التنفس

انخفاض ضغط الدم

صعوبة في التنفس نتيجة تأثر الرئتين



وأكدت الجهات الطبية أن التشخيص المبكر والتوجه السريع للمستشفى عند ظهور الأعراض بعد التعرض المحتمل للقوارض يعد أمرًا حاسمًا لتجنب المضاعفات الخطيرة، حيث يعتمد العلاج على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات وليس له علاج نوعي مباشر حتى الآن.

كما شدد الخبراء على أهمية الوقاية من خلال النظافة الجيدة، وإغلاق أماكن تخزين الطعام، ومكافحة القوارض داخل المنازل والمخازن.