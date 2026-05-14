المتحدث باسم حكومة تايوان: ممتنون للغاية للدعم المستمر المقدم من الولايات المتحدة

اعلن المتحدث باسم حكومة تايوان، انهم ممتنون للغاية للدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلادهم، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة “يجب أن تكون مبنية على الشراكة والتعاون”، وذلك خلال افتتاح القمة الثنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة الصينية بكين، في تصريحات تعكس مساعي الجانبين لاحتواء التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال شي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إن “العالم يقف أمام مفترق طرق”، مشدداً على أن التعاون بين بكين وواشنطن يمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.