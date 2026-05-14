طفرة الصادرات الزراعية المصرية وتجاوزها 3.7 مليون طن منذ بداية 2026

رصد برنامج “صباح الخير يا مصر”، التطور الكبير الذي تشهده الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الحالية، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في حجم التصدير إلى الأسواق العالمية.

ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية عام 2026

وأوضح البرنامج أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كشفت عن ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية عام 2026 وحتى الآن إلى أكثر من 3.7 مليون طن، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة المحاصيل المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية

وأشار التقرير الذي استعرضه البرنامج إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة خطة متكاملة تنفذها الدولة لدعم القطاع الزراعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالخارج، من خلال تحسين جودة المحاصيل وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

وكان أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تحظى بسمعة قوية في العديد من الأسواق العالمية، بفضل الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية العالمية، إلى جانب الدور المهم الذي تقوم به أجهزة الحجر الزراعي والمعامل المركزية المرجعية في فحص المنتجات قبل تصديرها.

الموالح تتصدر قائمة الصادرات

وكشف البرنامج أن الموالح المصرية واصلت تصدرها لقائمة الصادرات الزراعية، بإجمالي بلغ نحو 1.7 مليون طن، ما يعزز مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول المصدرة للموالح وعلى رأسها البرتقال.

وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على الموالح المصرية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الجودة العالية والأسعار التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.

البطاطس والبطاطا ضمن أبرز المحاصيل المصدرة

وجاءت البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات الزراعية، بإجمالي بلغ نحو 748 ألف طن، بينما احتلت البطاطا المركز الثالث بحجم صادرات وصل إلى 140 ألف طن.

ويعكس هذا التنوع في المحاصيل التصديرية قدرة القطاع الزراعي المصري على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية المختلفة، سواء في أوروبا أو الدول العربية أو الأسواق الآسيوية.

ارتفاع صادرات الفاصوليا والبصل والفراولة

كما تناول التقرير ارتفاع صادرات عدد من المحاصيل الأخرى، حيث بلغت صادرات الفاصوليا بنوعيها الطازجة والجافة نحو 91 ألف طن، فيما سجلت صادرات البصل الطازج حوالي 45 ألف طن.

وفي قطاع الفواكه، سجلت صادرات الفراولة الطازجة نحو 39 ألف طن، والطماطم الطازجة حوالي 19 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير نحو 17 ألف طن من الثوم الطازج.

وأشار التقرير أيضًا إلى مساهمة محاصيل أخرى في دعم إجمالي الصادرات الزراعية، من بينها الجوافة والرمان والمانجو، والتي حققت حضورًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الخارجية.

جهود حكومية لفتح أسواق جديدة

وأكد برنامج «صباح الخير يا مصر» أن الدولة تواصل العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، عبر تعزيز التعاون مع الدول المستوردة وتقديم الدعم الفني للمصدرين، بما يسهم في زيادة العائدات الدولارية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما تسعى وزارة الزراعة إلى رفع كفاءة منظومة التصدير الزراعي، من خلال تطوير أساليب الزراعة والتعبئة والتغليف، والتوسع في تطبيق نظم التتبع والرقابة على المحاصيل، لضمان الحفاظ على جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد المصري

وأشار البرنامج إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تسهم الصادرات الزراعية بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية، ودعم خطط التنمية، وتوفير فرص عمل لآلاف العاملين في مجالات الزراعة والتعبئة والنقل والتصدير.

