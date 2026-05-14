«صباح الخير يا مصر» يرصد تسجيل أول ولادة طبيعية مجانية بالكامل بمستشفى الغردقة

منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بعد إعلان مستشفى الغردقة العام تسجيل أول ولادة طبيعية مجانية بالكامل داخل قسم النساء والتوليد، في خطوة تستهدف دعم وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل التدخلات الجراحية غير الضرورية.

وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، خاصة في المحافظات السياحية والحدودية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

نجاح أول ولادة طبيعية مجانية بالغردقة

وأشار التقرير إلى أن مستشفى الغردقة العام شهد إجراء أول حالة ولادة طبيعية مجانية بالكامل وسط متابعة طبية دقيقة ومنظومة عمل متكاملة، حيث جرت عملية الولادة بنجاح مع استقرار الحالة الصحية للأم والطفل وخروجهما بسلام بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد البرنامج أن هذه المبادرة تستهدف تشجيع السيدات على الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الصحي الأفضل في كثير من الحالات، إلى جانب تخفيف الأعباء المادية عن الأسر المصرية.

إشراف طبي ومتابعة دقيقة

وأوضح التقرير أن عملية الولادة تمت تحت إشراف الدكتورة عبلة الألفي، وبمتابعة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، والدكتورة رشا عادل مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات.

كما تابع الحالة داخل المستشفى الدكتور أحمد عبد الغني، مدير مستشفى الغردقة العام ونائب مدير المستشفى، بمشاركة عدد من الأطباء ورؤساء الأقسام الطبية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للأم والمولود.

 

مشاركة فريق طبي متكامل

وأشار برنامج «صباح الخير يا مصر» إلى أن نجاح الولادة جاء نتيجة تعاون فريق طبي وتمريضي متكامل، ضم أطباء النساء والتوليد والأطفال والتمريض، حيث شارك في متابعة الحالة الدكتور محمد عبد الرازق، مساعد أخصائي النساء والتوليد، إلى جانب عدد من نواب القسم.

كما ساهم فريق التمريض، بقيادة ميس إيمان سامي، رئيس التمريض، في تقديم الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة للأم والطفل طوال فترة الولادة وبعدها.

دعم جهود تطوير المنظومة الصحية

وأكد التقرير أن مستشفى الغردقة العام تواصل جهودها لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الرعاية الطبية المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر، من خلال توفير الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات الحديثة داخل الأقسام المختلفة.

وأشار البرنامج إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الرعاية الصحية، خاصة في ملف صحة الأم والطفل، والذي يحظى بأولوية كبيرة ضمن المبادرات الصحية القومية.

مستشفى الغردقة أول ولادة طبيعية مجانية قسم النساء والتوليد

