تسجيل أول ولادة طبيعية مجانية بالكامل بمستشفى الغردقة العام

شهدت مستشفى الغردقة العام، اليوم، تسجيل أول ولادة طبيعية مجانية بالكامل داخل قسم النساء والتوليد، في خطوة تستهدف دعم وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، وتقليل التدخلات الجراحية غير الضرورية، ضمن جهود تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة البحر الأحمر.

وجرت الولادة وسط متابعة طبية دقيقة ومنظومة عمل متكاملة، حيث أكد الفريق الطبي استقرار حالة الأم والطفل وخروجهما بسلام بعد إتمام الولادة بنجاح.

وأُجريت الولادة تحت إشراف الدكتورة عبلة الألفي، وبمتابعة الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتورة رشا عادل، مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات.

كما تابع الحالة داخل المستشفى الدكتور أحمد عبد الغني، مدير مستشفى الغردقة العام ونائب مدير المستشفى، بمشاركة الدكتورة هبة الشافعي، والدكتورة أسماء يوسف، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتورة عبير أسعد، رئيس قسم العمليات.

وشارك في إجراء ومتابعة الولادة فريق طبي ضم الدكتور محمد عبد الرازق، مساعد أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد عرفات، والدكتورة نورهام غازي من نواب قسم النساء والتوليد، إلى جانب الدكتور بشير رمضان، أخصائي الأطفال ونائب مدير المستشفى.

كما شارك فريق التمريض بقيادة ميس إيمان سامي، رئيس التمريض، وبمشاركة التمريض فاطمة زكي، والتمريض دعاء محمود، في متابعة الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأم والطفل.

وأكدت إدارة مستشفى الغردقة العام أن الحالة الصحية للأم والطفل مستقرة، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير مستوى الخدمات الطبية داخل المستشفى، ورفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر.