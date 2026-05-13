رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح مهمة للحجاج المتوافدين على الأراضي المقدسة

تواصل بعثة حج القرعة درجات الاستعداد في صفوف ضباط البعثة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لسرعة انهاء اجراءات وصول الحجاج، وتقديم جميع التيسيرات التي تمكنهم من اداء المناسك في سهولة ويسر.

من جانبه أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن جميع أعضاء بعثة حج القرعة يعملون بكامل طاقتهم لخدمة ضيوف الرحمن .

وأضاف رئيس بعثة الحج الرسمية خلال فى تصريحات صحفية أن ضباط بعثة حج القرعة يقدمون كافة التيسيرات لحجاج البعثة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وناشد رئيس بعثة الحج، ضيوف الرحمن عدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظراً لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، التي قد تسيىء للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المسائلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنباً لفقدانها.