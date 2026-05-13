إعادة فرز كامل لأصوات انتخابات المحلة الكبرى بقرار من محكمة النقض

قررت محكمة النقض، ضم جميع أوراق العملية الانتخابية الخاصة بدائرة مركز المحلة الكبرى لفحصها بدقة، إلى جانب ندب لجنة خماسية لإعادة فرز أصوات الناخبين وصناديق الاقتراع بالكامل، وبيان ما قد يشوبها من أخطاء أو عوار عددي وحسابي.

وقال كمال الرخاوي المحامي، إن قرار محكمة النقض بالانتقال إلى نظر الطعن موضوعيًا وندب لجنة لإعادة الفرز، يعكس جدية المستندات والأدلة المقدمة، والتي دفعت المحكمة للتحقق من سلامة الإجراءات الانتخابية.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 3 يونيو المقبل، لحين تقديم اللجنة تقريرها الفني النهائي بشأن نتيجة الفرز.