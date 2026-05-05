رئيس محكمة النقض يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الامارات (دبي) لتعزيز التعاون الأكاديمي والقانوني

وقّع عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى - مذكرة تفاهم مع رئيس الجامعة الأمريكية في الامارات مثني عبد الرزاق ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بهدف تعزيز الشراكة في المجالات ذات الصلة بالشأن القانوني والقضائي والأكاديمي من خلال لجنة الدراسات القانونية والقضائية بالامانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم البحث والدراسات القانونية المتخصصة، فضلًا عن تنمية المهارات العلمية والعملية للطلاب والباحثين القانونيين، بما يواكب أحدث الاتجاهات الدولية في التعليم القانوني.

كما تضمنت المذكرة تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية، وإتاحة الفرص للدارسين للاطلاع على التطبيقات القضائية العملية، بما يعزز الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية في المجال القضائي.

وأكد رئيس محكمة النقض، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحكمة على الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الدولية، وتوسيع آفاق التعاون بما يدعم تطوير المنظومة القضائية، ويعزز من كفاءة الكوادر القانونية والقضائية.

كما اعرب رئيس الجامعة الأمريكية في الامارات عن اعتزازها بهذه الشراكة، مؤكدةً أن التعاون مع محكمة النقض المصرية يمثل إضافة نوعية لبرامجها الأكاديمية، ويسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتأتي هذه المذكرة في سياق توجه الدولة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي، ودعم بناء القدرات البشرية في القطاعين القانوني والقضائي.