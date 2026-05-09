محكمة النقض تقضي بإعدام قاتـ.ل صديقه حرصا على زوجته

أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا بمعاقبة أحد الأشخاص بالإعدام شنقا وذلك لإدانته بارتكاب جريمة قتل صديق له إثر تعرضه لزوجته

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليه الاتهام بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح صديقه إثر تعرضه لزوجته مما أثار حفيظة المتهم.

وكشفت التحقيقات أن الجاني انتهز علاقة الصداقة التي تربطه بالمجني عليه، وأعد مخططا إجراميا تمثل في أن أوعز إلى زوجته استدراج المجني عليه، فحضر بحسب الاتفاق، وعقب انصرافها قدّم الجاني له مشروبا بعد أن دس فيه عقارا منوما، فأصابه بعدم الاتزان حتى تهيأت له الظروف، فاستل الجاني سلاحا أبيض "سكين" وباغت المجني عليه من خلفه، مسددا له طعنة أصابته بأسفل رقبته، فهم المجني عليه مذعورا محاولا الإفلات من سطوته، فأعقبه بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده قاصدا قتله، فحدثت الإصابات التي أودت بحياته.