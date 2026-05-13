رئيس التحرير
طه جبريل
مدير أوقاف الوادي الجديد يجتمع بقيادات الدعوة لتعزيز الانضباط الإداري بالمساجد

منصور ابوالعلمين

ترأس فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات الدعوة بالمديرية ومدير إدارة أوقاف الخارجه، وذلك لوضع النقاط على الحروف فيما يخص المرحلة المقبلة وتطبيق رؤية وزارة الأوقاف تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

واستهل فضيلته اللقاء بالتشديد على أن الأمانة الملقاة على عاتق الجميع تتطلب يقظة تامة وجهداً مضاعفاً، موجهاً بضرورة تكثيف حملات المرور الميدانية الدقيقة واللحظية لكافة بيوت الله المنتشرة في ربوع المحافظة، لضمان انضباط العمل الدعوي والإداري بها على أكمل وجه ورصد أي قصور والتعامل معه فوراً.
​واسترسل في استعراض التعليمات الوزارية، مؤكداً على أن الانضباط ليس مجرد شعار فحسب، بل هو ممارسة يومية تبدأ من الالتزام التام بالمواعيد والزي الأزهري الرسمي الذي يعكس هيبة ومكانة إمام المسجد، وصولاً إلى الاهتمام الفائق بعمارة المساجد من خلال متابعة ملف النظافة الدورية بدقة متناهية، والوقوف على احتياجات الصيانة المستمرة وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، بما يليق بقدسية هذه الأماكن وتوفير الراحة التامة لروادها.

كما تناول الاجتماع آليات تفعيل وتنشيط كافة الأنشطة الدعوية المختلفة من مقارئ قرآنية ودروس منهجية وقوافل دعوية ومكاتب تحفيظ، معتبراً إياها الركيزة الأساسية في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة أي فكر منحرف، تنفيذاً للتوجيهات السامية بضرورة التواجد الفعال للأئمة بين جمهور المصلين وتقديم الخطاب الديني الرصين الذي يجمع ولا يفرق.
​وفي ذات السياق، ركز فضيلة المدير العام على أهمية التكامل بين الجوانب الإدارية والدعوية، موضحاً أن نجاح الرسالة الدعوية مرهون بوجود هيكل إداري قوي ومنضبط يراقب ويتابع كل صغيرة وكبيرة في المساجد من خلال لجان المرور والتفتيش، مع التأكيد على رفع التقارير الدورية بكل شفافية وموضوعية لرصد الواقع الفعلي والعمل على الارتقاء به، وقد سادت الاجتماع أجواء ملؤها الثقة والتفاؤل، حيث أبدى جميع الحضور عزمهم الأكيد على بذل أقصى درجات الجهد لتكون مساجد الوادي الجديد نموذجاً يحتذى به في الانضباط والنظافة والنشاط الدعوي والصيانة الدائمة، مؤكدين أن تضافر الجهود خلف قيادة المديرية هو السبيل الأمثل للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق طموحات وزارة الأوقاف.

