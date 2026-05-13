تعاون مصري صيني رفيع المستوى في الملكية الفكرية

شهد الجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، بالأمس الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026، انعقاد اجتماع ثنائي رفيع المستوى مع وفد الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، برئاسة هو وينهوي نائب المفوض، بمقر الجهاز بالقاهرة بالعاصمة الإدارية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الملكية الفكرية وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية.

آليات تسويق واستثمار حقوق الملكية الفكرية

تناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، شملت استعراض آخر التطورات المؤسسية داخل جهتي

الملكية الفكرية في البلدين، وآليات تسويق واستثمار حقوق الملكية الفكرية، وفحص البراءات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريب وتأهيل فاحصي البراءات، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور هشام عزمي أهمية التعاون مع الجانب الصيني، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده منظومة الملكية الفكرية عالميًا، مشيرًا إلى حرص الجهاز على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجالات بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الفكرية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة بشأن تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بما يتواكب مع التطورات المؤسسية الحالية، حيث اتفق الطرفان على الانتهاء من الصيغة المحدثة للمذكرة تمهيدًا لتوقيعها في أقرب وقت، بما يعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف مجالات الملكية الفكرية.



كما استعرض الجانبان أوجه التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية وفاحصي البراءات، حيث أعرب الوفد الصيني عن استعداده لتنظيم برامج تدريبية متخصصة لصالح كوادر الجهاز المصري للملكية الفكرية، سواء من خلال استضافة مسؤولين وفاحصين مصريين في الصين، أو عبر إيفاد خبراء صينيين إلى مصر لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة.

وتناول الاجتماع كذلك تبادل الخبرات في مجال تسويق الملكية الفكرية والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى استعراض برنامج التعاون التجريبي للفحص المعجل للبراءات (PPH) بين الجانبين، ومناقشة أفضل الممارسات الدولية في فحص طلبات البراءات، خاصة المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.



حضر الاجتماع من الجانب المصري كل من:

الدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز ، والمستشار شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز ، والدكتورة نرمين المليجي قائم بأعمال الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية والتنمية بالجهاز ،والدكتورة ايمان صالح قائم بأعمال الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية بالجهاز ، والدكتور أحمد حسام الصغير مساعد رئيس الجهاز لشئون الملكية الفكرية والتنمية، والدكتورة فاطمة سمير، قائم بأعمال الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية بالجهاز والدكتورة منة الله الكتامي قائم بأعمال ادارة الصحة العامة بالجهاز .

فيما ضم الوفد الصيني السيدة هان أيبنج المدير العام لإدارة تعزيز استخدام الملكية الفكرية،والسيد تشاو ييلي نائب المدير العام لإدارة فحص البراءات مكتب البراءات ،والسيد يانج تشنغروي مدير ادارة التعاون الدولي، والسيدة فو جيان مدير ادارة شئون الأفراد والتعليم ..مكتب البراءات ،والسيدة شينغ هانيو مستشار بدرجة نائب مدير بإدارة التعاون الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتنامية بين مصر والصين، وحرص الجهاز المصري للملكية الفكرية على توسيع آفاق التعاون الدولي وبناء شراكات فعالة مع المؤسسات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، بما يدعم منظومة الابتكار والتنمية المستدامة.