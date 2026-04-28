مصر والسعودية تتفقان على تعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية في الإعلام

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع د.عبداللطيف العبد اللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية، والأميرة/ ريم بنت سيف الإسلام آل سعود، نائب رئيس الهيئة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لبحث سبل حماية الملكية الفكرية للمحتوى ومكافحة القرصنة الرقمية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة الإعلام، والتطور السريع في تقنيات النشر والبث عبر المنصات المختلفة.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لتبادل الخبرات ووضع آليات فعّالة لرصد ومنع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، بما يضمن حماية حقوق المبدعين والمنتجين وحماية صناعة الإعلامي، يما يعود بالنفع على قطاعي الإعلام والثقافة في البلدين.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية وتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من توصيات، وأن يكون هناك تقرير إسبوعي يتم مناقشته بين الطرفين، بما يسهم في تطوير بيئة إعلامية مستدامة قائمة على الابتكار والالتزام بالقوانين.

شارك في الاجتماع من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلً من الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، ومن جانب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية لمياء خالد العثمان، ومن جانب مجموعة "إم بي سي" عبدالعزيز العتيبي، الوليد السيف، و أحمد السهلي "ممثلوا مكتب رئيس مجلس إدارة المجموعة" و أحمد قنديل، مدير قطاع المستهلك المباشر، و نوره بخرجي، مدير أول حماية المحتوى، و رهف قفيطي، تنفيذي حماية المحتوى، و أحمد مسعود، منسق حماية المحتوى.