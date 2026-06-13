سعر عيار 21 الآن في الصاغة.. تفاصيل

سجل سعر أشهر عيار ذهب استقرارا مع مساء اليوم السبت 13-6-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

عيار 21 ثابت

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا استقرارًا عند 6275 جنيها للشراء و 6225 جنيها للبيع.

استقرار الذهب

وبلغ سعر الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية؛ استقرارا من دون تغيير علي مدار الساعات الأخيرة من التعاملات المسائية اليوم

تذبذب الذهب

وتعرض سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم وحتي ختام التداولات أمس لزيادة قيمتها 205 جنيهات علي الأقل، ليصل 25 جنيها بعد ساعات من تداولات اليوم.

سعر عيار 24

بلغ متوسط سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7171 جنيها للشراء و 7114 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6573 جنيها للشراء و 6521 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6275 جنيها للشراء و 6225 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5378 جنيها للشراء و 5335 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4219 دولارا للشراء و 4218 دولارا للبيع.