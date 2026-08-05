تسرّب غاز الأمونيا .. هجوم روسي على كييف يتسبّب في حرائق وقتلى ومُصابين

شنّت القوات الروسية هجوماً جوياً على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 24 آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني في عدة أحياء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

وأعلنت الإدارة العسكرية للمدينة أن سبعة مواقع تعرضت لهجوم بدأ بعد منتصف الليل وظلت حالة التأهب للغارات الجوية سارية في كييف لأكثر من ساعة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، في رسالة على تطبيق تيليجرام، إن مبنى مستودع واحد قد دُمر بالقرب من مركز المدينة، وأن فرق الإنقاذ انتشلت شخصين من تحت الأنقاض.

وكتب: "قد لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض. عمليات البحث والإنقاذ جارية"، مضيفا أن سائق سيارة إسعاف كان من بين المصابين الـ 24، ولا يزال أربعة منهم في حالة حرجة.

قال كليتشكو إن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق في المستودعات ومناطق التخزين، لكن التقارير الأولية التي تفيد بأن مبنى سكنيًا مكونًا من 20 طابقًا كان يحترق تبين أنها غير دقيقة.

وقال إن حريقاً كبيراً اندلع في ضواحي المدينة، وسقطت شظايا صاروخ سقط بجوار مبنى سكني.

وقالت الإدارة العسكرية للمدينة أيضاً إن الهجوم تسبب في تسرب للأمونيا، والذي تعمل فرق الطوارئ على معالجته.

وأفاد شهود عيان لوكالة رويترز بسماع دوي انفجارات في أنحاء المدينة وقال كليتشكو إن وحدات الدفاع الجوي تدخلت لصد الهجوم.

وفي منطقة كييف المحيطة، قُتل شخص آخر وأصيب 21 آخرون، حسبما ذكرت السلطات المحلية على تطبيق تيليجرام.

وكثفت روسيا هجماتها على كييف في الأسابيع الأخيرة، حيث شنت عدة هجمات على العاصمة في الشهر الماضي.