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عرض «الشباب السعودي» يُؤجّل حسم مستقبل ياسر إبراهيم مع الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض «الشباب السعودي» يُؤجّل حسم مستقبل ياسر إبراهيم مع الأهلي

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
محمد سمير

تسبّب اهتمام نادي الشباب السعودي بالتعاقد مع مدافع الأهلي ياسر إبراهيم في تأجيل مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، انتظارًا لوضوح موقف العرض المرتقب.

وكشف “حتحوت”، خلال برنامجه “مودرن سبورتس”،
أن ياسر إبراهيم أبلغ مسؤولي الأهلي بوجود اتصالات من جانب نادي الشباب السعودي، إلا أن إدارة النادي أكدت أنها لن تناقش الأمر بشكل رسمي قبل وصول عرض مكتوب.

وأوضح “حتحوت” أن إدارة الأهلي ترفض التعامل مع أي مفاوضات شفهية، وتنتظر وصول عرض رسمي من النادي السعودي قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبل اللاعب.

وأضاف أن وجود هذا الاهتمام الخارجي أدى إلى تأجيل جلسة تمديد عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي، لحين حسم موقفه النهائي، سواء بالاستمرار مع الفريق أو دراسة العرض المنتظر من الدوري السعودي.

ويُعد ياسر إبراهيم أحد العناصر الأساسية في خط دفاع الأهلي خلال المواسم الأخيرة، وهو ما يجعل ملف تجديد عقده من الملفات المهمة التي تسعى إدارة النادي لإنهائها قبل انطلاق الموسم الجديد.

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