طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة .. قوام كريمي ومُنعش

مع ارتفاع درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن وصفات حلويات باردة تجمع بين المذاق المنعش وسهولة التحضير، ويأتي بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة على طريقة الشيف محمد حامد ضمن أبرز الخيارات، إذ يجمع بين نكهة المانجو الطبيعية وقوام الكريمة الناعم مع طبقة خارجية من الشوكولاتة المقرمشة.

ويعتمد تحضير الوصفة على إعداد خليط كريمي من بوريه المانجو وكريمة الخفق، ثم تجميده داخل قوالب البوبس قبل تغليفه بطبقة من الشوكولاتة الذائبة، للحصول على آيس كريم منزلي بمذاق يشبه المنتجات الجاهزة.

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة

مقادير بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة:

بوريه مانجو كثيف بدون إضافة ماء.

كريمة خفق للحلويات أو كريم شانتيه مخفوق.

حليب مكثف محلى أو سكر بودرة حسب الرغبة.

شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة بالحليب مذابة.

كمية قليلة من الزيت النباتي لتخفيف الشوكولاتة.

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة

طريقة تحضير بوبس آيس كريم المانجو:

تبدأ الوصفة بخفق كريمة الخفق جيدًا حتى تصبح متماسكة وهشة، ثم يضاف إليها بوريه المانجو مع الحليب المكثف المحلى، ويقلب الخليط برفق للحفاظ على القوام الكريمي والهوائي.

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة



ـ بعد ذلك، يُسكب الخليط في قوالب البوبس المخصصة لآيس كريم الأعواد، ثم يوضع في الفريزر حتى يتجمد تمامًا.

ـ وعند التقديم، يُخرج الآيس كريم من القوالب ويُغمس سريعًا في الشوكولاتة الذائبة الدافئة المخلوطة بالقليل من الزيت، لتتكون طبقة شوكولاتة مقرمشة خلال ثوانٍ بفضل برودة الآيس كريم، ثم يُترك قليلًا حتى تتماسك الشوكولاتة ويصبح جاهزًا للتقديم.