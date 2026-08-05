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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تكتيكات الجيش الأمريكي.. تايوان تختبر صمودها العسكري في مواجهة هجوم صيني

تايوان
تايوان
قسم الخارجي

بدأت تايوان مناورات عسكرية كبيرة يوم الأربعاء لاختبار قدرة القادة على القتال بشكل فوري عندما تتحدى تحركات العدو التوقعات، مع تقييد الوصول إلى الإنترنت مؤقتًا لأول مرة، حسبما قال مسئولون تايوانيون كبار.

بدأ تمرين هان كوانج السنوي الذي يستمر 10 أيام في الصباح الباكر بعد أن أصدر مركز قيادة تحت الأرض في تايبيه أمر التدريب، مما أدى إلى تحركات استعداد قتالي ستشمل نشر طائرات مقاتلة ونشر قوات بحرية في حالات الطوارئ، حسبما أفاد مسؤولان تايوانيان كبيران مطلعان على الأمر لوكالة رويترز.

كما ستدمج تايوان لأول مرة ما يسمى بنهج "الإيجاز الخلفي" على غرار الممارسة العسكرية الأمريكية، حيث يقوم الضباط الصغار الذين يتلقون الأوامر بإعادة صياغة تفاصيل المهمة للقادة - وهي خطوة تهدف إلى تحسين التنسيق، كما أضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع.

وقال أحد المسؤولين إن هذه الخطوة تهدف إلى "ضمان توافق القادة والمرؤوسين بشأن النية العملياتية".

سيركز التدريب أيضاً على مصدر قلق رئيسي في زمن الحرب: وهو أن الصين، ستحاول شل مراكز القيادة والموانئ والمواقع اللوجستية ومواقع الصناعات الدفاعية في وقت مبكر من الهجوم.

ستشمل التدريبات، التي تُجرى سنوياً منذ عام 1984، ولأول مرة، إبطاء سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول بشكل متعمد لاختبار كيفية تواصل المدنيين في حالة ندرة النطاق الترددي.

سيقوم الجيش بمحاكاة عملية نقل ترسانة رئيسية في زمن الحرب ، وتعبئة المصانع المدنية، وإجراء تدريبات مرافقة قبالة ساحل تايوان المطل على المحيط الهادئ، مع تزايد المخاوف من أن بكين قد تكون تتدرب على كيفية قطع خطوط إمداد الجزيرة في المحيط الهادئ عن الحلفاء مع ازدياد الضغط العسكري الصيني.

وقال مسئول كبير ثالث، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية العملية: "هذه كلها جزء من سلسلة من تمارين التحصين - لم يعد هذا تمريناً معزولاً يشبه المختبر".

وقال مسئول الدفاع: "أنتم تدخلون بيئة ميدانية حقيقية، وتواجهون ظروفاً واقعية للغاية. ونأمل أن تصل المرحلة النهائية من التدريب إلى تلك الحالة".

وقد شملت الجهود تدريبات على المرونة لاختبار كيفية تمكن المسؤولين المحليين من الحفاظ على استمرار عمل الحكومة أثناء الأزمات المتتالية، من الزلازل إلى الغزو الصيني .

ستؤدي التدريبات إلى حشد أكثر من 20 ألف جندي، بما في ذلك حوالي 5000 جندي احتياطي.

وقال المسؤولون إن الجيش سيقدم أيضاً آلية "المراسل المرافق" لتقييم البيانات الصحفية الصادرة عن الخطوط الأمامية في زمن الحرب والجهود المبذولة لمواجهة التضليل الإعلامي للعدو.

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