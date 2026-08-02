الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 25 قتيلًا.. وتحذيرات من أمطار غزيرة وإعصار دولفين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين في الأيام الماضية إلى 25 شخصاً بينما ما تزال مناطق واسعة من البلاد في حالة تأهب مع استمرار موجة الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب الأنهار.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات في مقاطعة وييوان بإقليم قانسو ارتفع من 10 إلى 25 شخصًا، جراء فيضانات مفاجئة وقعت في 26 يوليو الماضي وأسفرت كذلك عن إصابة 23 شخصًا.

وأضافت الوكالة أن اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة طلبت من حكومة مقاطعة قانسو التحقيق في الحادث، والعمل على تحسين إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ.

في الوقت نفسه، تواصلت الأمطار الغزيرة في مناطق عديدة من الصين، ما دفع وزارة الموارد المائية إلى تفعيل المستوى الرابع من الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضانات في مقاطعة هيلونجيانج شمال شرقي البلاد أمس السبت.

ويُعد المستوى الرابع الأدنى ضمن نظام الاستجابة المكون من أربعة مستويات، ويُفعّل للتعامل مع مخاطر الفيضانات التي تستدعي إجراءات طارئة ومراقبة مكثفة.

وأفادت شينخوا بأن 19 نهرًا في هيلونجيانج شهد فيضانات، بينما تجاوز منسوب المياه في بعض الأنهار مستويات التحذير بما يصل إلى 1.3 متر (4.3 قدم).

وتستعد السلطات الصينية لمزيد من الظروف الجوية القاسية خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة في العديد من المقاطعات. كما تتهيأ السلطات لاحتمال وصول إعصار "دولفين"، في ظل استمرار حالة الطقس المضطرب وارتفاع منسوب الأنهار في عدة مناطق.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواجه فيه مناطق واسعة من الصين آثار موجة الأمطار والفيضانات، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع إذا استمرت الأمطار الغزيرة أو وصلت العاصفة الاستوائية إلى مناطق جديدة.